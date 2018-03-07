Norveç’te polise saldıran PKK/PYD yandaşı tutuklandı

Norveç’in başkenti Oslo’da, izinsiz gösteriyi engellemek isteyen polise saldıran terör örgütü PKK/PYD yandaşının tutuklandığı bildirildi.

Norveç’te 40 kişilik PKK/PYD terör örgütü yandaşı başkent Oslo’daki merkezi tren istasyonunda gösteri yapmak istedi. Polis, gösteriye izin vermeyince grup arasındaki bir kişi polislerden birine yumruk attı. Norveç’in Vartoslo gazetesine açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğü’nden Magnus Strande, gösterinin izinsiz olduğunu ve bu nedenle gösteriye izin vermediklerini söyledi. Gösteriyi engellemek isteyen bir polis memurunun da saldırıya uğradığını kaydeden Strande, polis memurunun hafif yaralandığı ve saldırganın da tutuklandığını belirtti.