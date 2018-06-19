Nostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde şehir içi minibüsçüler, belediyenin güzergahlarına nostaljik tren seferi koymasını protesto etmek amacıyla yol kapattı. Eyleme tepki gösteren Şarköy Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Altınok, protestocu minibüsçülerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Şarköy 106 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Necdet Düzgen ve bazı üyeler, yaz sezonu nedeniyle güzergahlarına belediye tarafından nostaljik tren seferleri konulmasını protesto ettiler. Düzgen ve beraberindeki kalabalık, trenin önünü keserek yolu trafiğe kapattı. Necdet Düzgen, burada yaptığı açıklamada, "Ekmek paramızın peşinde koşuyoruz. Biz minibüsçü arkadaşlar kış boyunca 10 ay boş gitti, geldi. Bu yolda mazot paralarını çıkaramadılar, çocuklarına evlerine ekmek parası götüremediler. Ama gelin görün ki, 'sosyal belediyeciyim' diyen Süleyman Altınok yazın iki ay nostaljik tren adı altında dolmuş yapıyor bu yolda. Bu yol bizim güzergahımız. Bu yolda tren istemiyoruz ve bu eylemlerimiz devam edecek. Yetkililere buradan sesleniyorum, gelsinler bizim derdimize çare olsunlar." dedi. Düzgen ve üyeler, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok'un soruna çözüm bulmasını, aksi takdirde yolu trafiğe açmayacaklarını söylediler. Eylem üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BAŞKAN ALTINOK'TAN SERT TEPKİ

Kısa süre sonra minibüsçülerin yanına gelen ve duruma sinirlenen Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, yol kapatmanın çare olmayacağını söyledi. Altınok, "Kamu aracının önünü kesmek, yol kapatmak kanunen suç. İnsanların seyehat etme özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Şu an yaptığınız suç, suç işlediğinizin farkında mısınız? Sizin güzergahınız ayrı bizim güzergahımız ayrı. Ben mahkemeye vereceğim sizi" diye konuştu.

Eylem sırasında ise trende bulunanlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Polisin de araya girmesiyle minibüsçüler araçlarını çekerek, yolu trafiğe açtı.

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