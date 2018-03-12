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Noterde 13 bin TL'lik sahte çek veren sanığa 6 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, Mustafa A.’nın (30) internetten satışa çıkardığı otomobili için noterde 13 bin TL'lik sahte çek vererek, dolandıran Ahmet Sadıklı’ya (20) ‘doladırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ suçlarından 6 yıl hapis cezası ile 28 bin TL ceza verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, Mustafa A.’nın (30) internetten satışa çıkardığı otomobili için noterde 13 bin TL'lik sahte çek vererek, dolandıran Ahmet Sadıklı’ya (20) ‘doladırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ suçlarından 6 yıl hapis cezası ile 28 bin TL ceza verildi.
Olay, 19 Ekim 2016 tarihinde, Kayseri 12'nci Noterliği'nde meydana geldi. Mustafa A., iddiaya göre, otomobilini satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdi. Niğde’de oturan Ahmet Sadıklı, ilanı görüp, yayımladığı numaradan Mustafa A.'yı telefonla aradı. Araç için pazarlık yaptıktan sonra anlaşan taraflar, devir işlemleri için 12'nci Noterlik'te buluştu. Ahmet Sadıklı, Mustafa A.’ya otomobil için 2 bin TL ile 13 bin TL değerinde çek verdi. Bir süre sonra çekin sahte olduğu anlaşılınca Mustafa A., Sadıklı'dan şikayetçi oldu. Ahmet Sadıklı hakkında, yerel mahkemece dava açıldı.
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, farklı suçtan tutuklu bulunan Ahmet Sadıklı ile Mustafa A. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Sadıklı, beraatini istedi. Mustafa A.'ya sahte çek vermediğini ileri süren Sadıklı, “Amcam E.S.’nin yapmış olduğu bir olaydır. Sahte çeki ben vermedim. Mağdurun zararını ödemeyi de kabul etmiyorum. Neden yapmadığım bir suçun cezasını ödeyeyim? Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.
Mustafa A. ise “Aracı almaya yanında ağabeyi olarak tanıttığı bir kişiyle geldiler. 2 bin TL peşin para verdiler. 13 bin TL'lik de çek verdiler. Çeki bozdurmaya gittiğimde sahte olduğunu öğrendim. Sahte çek veren Ahmet Sadıklı, yalan ifadelerde bulunuyor. Şikayetçiyim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Ahmet Sadıklı’yı ‘dolandırıcılık'tan 4 yıl, ‘sahtecilik’ten de 2 yıl 6 ay hapse ve 28 bin TL'lik adli para cezasına çarptırdı.

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