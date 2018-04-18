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Nüfus müdürlüğünde çekim yapınca cep telefonuna el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

İZMİT'te, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde din hanesi bölümünde değişiklik yapmak isteyen Y.E.Ö.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde din hanesi bölümünde değişiklik yapmak isteyen Y.E.Ö. (26), kayıt odasında cep telefonu ile çekim yapınca memurlar şikâyette bulundu. Savcının talimatı ile gizli bölümlerde çekim yapan Y.E.Ö.'nün cep telefonuna el konuldu.
İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dün gelen Y.E.Ö., din hanesi bölümünde değişiklik için başvuruda bulundu. Y.E.Ö. evrak kayıt odasında beklediği sırada memurlar uyarıda bulunarak, bekleme salonuna geçmesini istedi. Evrak kayıt odasından çıkmak istemeyen Y.E.Ö. ile memurlar arasında tartışma yaşandı. Y.E.Ö. cep telefonu ile içerisinde gizli evrakların bulunduğu odada tartışmayı görüntülemek istedi. 2 memur, Y.E.Ö.'yü odadan çıkarıp, polise haber verdi. Polis, Y.E.Ö. hakkında işlem başlatırken, savcının talimatı ile cep telefonuna el konuldu. Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' suçundan işlem başlatılan Y.E.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nüfus Müdürlüğü'nün gizli bölümlerinin görüntülenmesi nedeniyle şüphelinin cep telefonu incelemeye alındı.

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