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Nurdağı'nda 50 dönüm ekili buğday ile bin 50 dönüm anız yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangınlarda, 50 dönüm ekili buğday ile bin 50 dönüm anız yandı.

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki ayrı tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan yangınlarda, 50 dönüm ekili buğday ile bin 50 dönüm anız yandı. Yangın, Nurdağı'nda hasat devam ederken, ilçe merkezine 17 kilometre uzakta Nurdağı-Kahramanmaraş yolu üzerinde Dero Ağa Çiftliği mevkiinde İlyas Bahar'a ait 50 dönüm buğday ekili alanda, iddiaya göre elektrik tellerinden çıktı. Yangın, rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri, orman işletme arasözleri, iş makineleri ile çevre sakinlerinin traktörleriyle müdahalesiyle diğer ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Diğer tarafta aynı mevkide yaklaşık bin 50 dönüm anız yandı. Bir yıllık emeği gözleri önünde yanarak kül olan İlyas Bahar, gözyaşları içerisinde "Tüm emeklerim, umudum yandı, ben şimdi ne yapacağım" dedi.

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