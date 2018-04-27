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Nurdağı'nda araç tarlaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç buğday ekili tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı.

Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç buğday ekili tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Sakçagözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mahmut Aslan (65) yönetimindeki 27 E 7821 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

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