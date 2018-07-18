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Nurdağı’nda bulunan enkaz için inceleme ekibi görevlendirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

  GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulanan ve Rus füzesine ait olduğu öne sürülen enkazı Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekip inceleyecek.

Eyyüp BURUN/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulanan ve Rus füzesine ait olduğu öne sürülen enkazı Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekip inceleyecek.

Geçen pazartesi günü mahalle sakinlerinin ormanlık alanda fark ettiği enkaz parçasının incelemesine devam ediliyor. Rus S-200 füzesine ait olduğu iddia edilen, enkaz güvenlik kordonuna alınarak vatandaşların yanına ulaşması engellendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından enkazın bir uydu ya da füzeye ait motor kısmı olabileceği açıklanmıştı. Türk Hava Kuvveleri ise enkazı incelemek üzere olay yerine inceleme ekibi sevk etti.

Bugün gelmesi beklenen inceleme ekibinin enkazı Ankara’ya götürerek detaylı incelemeye tabi tutacağı ve bulunan parçanın hangi ülkeye ait olduğu veya nasıl düştüğünün ortaya çıkarılacağı belirtildi.

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