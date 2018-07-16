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Nurdağı'nda hurda minibüs yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, boş arazide park halinde bulunan hurda minibüs bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.

Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, boş arazide park halinde bulunan hurda minibüs bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde, boş arazide park halinde bulunan Hacı Yener'e ait plakasız minibüs, dün akşam saatlerinde alev alarak yanmaya başladı. Minibüsten yükselen alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüsün demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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