Nurdağı'nda kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak 957 şişe içki ile 1385 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, istihbari bilgilerle belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada kaçak 957 şişe içki ile 1385 paket sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el konulurken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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