Nurdağı'nda rokete ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu.
Nurdağı'nın Hamidiye Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Burun mevkisindeki ormanlıkta, roket parçasına ait olduğu düşünülen enkazı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, ne zaman düştüğü bilinmeyen, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu tahmin edilen enkazda inceleme başlattı. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışma başlattığını ve enkazla ilgili teknik ekiplerin incelemesi sonucu bilgi sahibi olabileceklerini söyledi.
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