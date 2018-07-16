HABER

Nurdağı'nda rokete ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu.  Nurdağı'nın Hamidiye Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Burun mevkisindeki ormanlıkta, roket parçasına ait olduğu düşünülen enkazı görenler, jandarmaya haber verdi.

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu.

Nurdağı'nın Hamidiye Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Burun mevkisindeki ormanlıkta, roket parçasına ait olduğu düşünülen enkazı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, ne zaman düştüğü bilinmeyen, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu tahmin edilen enkazda inceleme başlattı. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışma başlattığını ve enkazla ilgili teknik ekiplerin incelemesi sonucu bilgi sahibi olabileceklerini söyledi.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası
Kavgada başından vurularak öldürüldüKavgada başından vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.