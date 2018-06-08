Nurdağı'nda saman yüklü TIR'da yangın

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, saman yüklü TIR alev alev yandı. Yangın, öğle saatlerinde Gözlühüyük Mahallesi Gerçiğin mezrasında meydana geldi. Harun Bayrakçı (48) yönetimindekisaman balyası yüklü TIR, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aşağıda bulunan sürücü Harun Bayrakçı, dorseden alevlerin yükseldiği fark edince TIR'ı dorseden kurtararak jandarma ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Nurdağı ve Osmaniye itfaiye ekipleri yangının anıza sıçramadan müdahale edip, kontrol altına almasıyla derin bir nefes alınırken dorse kullanılmaz hale geldi. Sürücü Harun Bayrakçı, "Saman balyası büyük ölçüde yüklenmişti. Son balyalar yüklenmesi için çalışırken neden kaynaklandığını anlamadığı alevlerin yükseldiğini görünce canımızı ve TIR'ı dorseden kurtardım. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

