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Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde, televizyondan kaynaklandığı ileri sürülen yangında alevler tüm evi sardı.

Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde, televizyondan kaynaklandığı ileri sürülen yangında alevler tüm evi sardı. Yangın esnasında ev sahibi çift ve çocukları son anda yanmaktan kurtulurken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.
İddiaya göre Nurdağı ilçesi kırsal Şatırhüyük Mahallesi’nde tek odalı bir evde yaşayan Yusuf Savaş, eşi ve 6 çocuğu, evlerinde televizyon izlerken bir anda televizyon alev aldı. Büyük panik yaşayan aile son anda evden dışarı çıkmayı başardı. Aile meydana gelen patlamanın ardından etrafı saran alevlere müdahale etmek istedi. Başarısız olan aile fertleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen sündürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, evde inceleme yapan itfaiye ekipleri televizyonun alev almasının sebebini araştırıyor.
Aile yardım bekliyor
Ev sahibi 49 yaşındaki Yusuf Savaş, kalacak yerlerinin olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Savaş, ailesinin geçimini de düğünlerde davul çalarak sağladığını kaydederek, evi onaracak maddi imkanını bulunmadığını ifade etti.

Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

Nurdağı’nda televizyon evi yaktı

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