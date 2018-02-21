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Nurhayat Beytekin davasında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

Siirt’te 29 Nisan 2017’de 19 yaşındaki Nurhayat Beytekin’i öldüren Metin Onur Keleş’in (18) yargılandığı duruşmadan karar çıktı.Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Metin Onur Keleş, tutuklu bulunduğu Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.Mahkeme, duruşmada her iki tarafın avukatlarının savunmalarının ardından, Nurhayat Beytekin’i 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı Metin Onur Keleş’e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi.

Siirt’te 29 Nisan 2017’de 19 yaşındaki Nurhayat Beytekin’i öldüren Metin Onur Keleş’in (18) yargılandığı duruşmadan karar çıktı.
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Metin Onur Keleş, tutuklu bulunduğu Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.
Mahkeme, duruşmada her iki tarafın avukatlarının savunmalarının ardından, Nurhayat Beytekin’i 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı Metin Onur Keleş’e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi.

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