Nusaybin'de 120 kilo patlayıcı düzeneği ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir sığınakta, 120 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mart'ta Nusaybin ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta 120 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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