Nusaybin’de 3 terörist teslim oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3, PKK/PYD’li terör örgütü üyesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD’li terör örgütü üyesi 3 kişi Suriye sınırında silahsız bir şekilde jandarma ekiplerine teslim oldu. Şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

