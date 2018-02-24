Nusaybin’de 6200 gümrük kaçağı sigara yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde yapılan aramada 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nusaybinde yapılan yol kontrollerinde, 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.