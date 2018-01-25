Nusaybin'de ambulans ile TIR çarpıştı 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde aynı yöne giden ambulans ile TIR'ın çarpıştığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana gledi.
Kaza, akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu Özsoy Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Hastaneye hasta götüren ambulans ile aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Ambulanstaki hasta, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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