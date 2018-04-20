Nusaybin’de bir PKK’lı teslim oldu

Mardin’de PKK/PYD terör örgütü üyesi bir şahıs Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir şahıs Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.