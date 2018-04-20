HABER

Nusaybin'de kontrollü patlama korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi sırasında ortaya çıkan gürültü, ilçesakinlerini korkuttu.

Nusaybin'de kontrollü patlama korkuttu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi sırasında ortaya çıkan gürültü, ilçesakinlerini korkuttu.
Nusaybin ilçe merkezinde, geçmişte hendek ve barikatların bulunduğu ve halen inşaatın devam eden konutlar bölgesinde güvenlik güçlerinin aramaları sonucu ele geçirilen patlayıcılar, bugün Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kışla Mahallesi'ne getirildi. Patlayıcılar, burada kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İmha edilen patlayıcıların, büyük bir gürültüyle patlaması, ilçenin büyük bir bölümünde vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Herkes, kontrollü patlama olduğunu duyunca rahat bir nefes aldı.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de kontrollü patlama korkuttuNusaybin'de kontrollü patlama korkuttu

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.