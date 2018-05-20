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Nusaybin'de kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 22:48 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir oğlak, itfaye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Nusaybin'de kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir oğlak, itfaye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Nusaybin ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde bir vatandaşa ait bir oğlak köyün içindeki ağzı açık olan ve kurumuş olan yaklaşık 6 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kuyu yanından geçen bir kişi, hayvanın sesini duyması ile köylüler önce kendi imkanları ile kuyudan oğlağı çıkarmaya çalıştı. Köylüler, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca Nusaybin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin arama ve kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma isonucu oğlak, bulunduğu kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti. İtfaiye ekipleri, kuyunun kapatılması için köylüleri uyardı.

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Nusaybin'de kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardıNusaybin'de kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı

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