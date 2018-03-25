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Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi.
Nusaybin'in Yeni Turan Mahallesi Cağlayan Caddesi'nde bulunan terk edilmiş evden kötü koku gelmesi üzerine, mahalle sakinleri tarafından yapılan aramada, erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Terk edilmiş evde yapılan inceleme çalışmalarının ardından, bulnan erkek cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Metruk evde bulunan cesedin, Suriyeli bir erkeğe ait olabileceğini belirten yetkililer, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay yerinde yapılan incelemede, erkek cesedinin bileklerinde kesikler olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulunduNusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulunduNusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulunduNusaybin'de metruk evde erkek cesedi bulundu

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