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Nusaybin'de minibüs bisiklete çaptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir minübüsün bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerindeki Çağ çağ köprüsü üzerinde seyin halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 664 plakalı minübüs, 20 yaşandaki Kamuran Sönmez'in kullandığı bisiklete çarptı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.

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