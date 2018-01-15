Nusaybin'de polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. İtafaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Nusaybin'e bağlı Akçatarla Mahallesi'nde bulunan çadırkentte, akşam saat 20.00 sıralarında çıkan yangın bölgesine itfaiye ekipleri ve polis TOMA araçları sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "15/01/2017 günü akşam saatlerinde Nusaybin İlçemizde bulunan güvenlik güçlerimizin de kaldığı Çadır Kent'te, elektrik tesisatından çıkan yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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