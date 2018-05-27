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Nusaybin'de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin'de sınır hattındaki birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonları aralıksız süreceği kaydedildi.

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