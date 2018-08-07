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Nusaybin'de traktör devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, devrilen demir yüklü traktörün altında kalan sürücü Rahim Akay (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nusaybin'de traktör devrildi: 1 ölü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, devrilen demir yüklü traktörün altında kalan sürücü Rahim Akay (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Nusaybin'e bağlı Yandere köyü mevkisinde Rahim Akay yönetimindeki, 47 AS 457 plakalı demir yüklü traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Akay, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerden sonra Rahim Akay'ın cansız bedeni, ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Nusaybin'de traktör devrildi: 1 ölüNusaybin'de traktör devrildi: 1 ölü

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