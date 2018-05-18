Nusaybin'den Suriye'ye çıkan tünel betonla kapatıldı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin Kamışlı kentine çıkan 2,5 metre derinlikte, 60 santim çapında ve 35 metre uzunluğunda bir tünel bulunarak, betonla kapatıldı.
Nusaybin ilçesinde bulunan tünel ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin sınır güvenliği ve PYD/PKK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak, Mardin 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında 11 Mayıs 2018 günü Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Kontrolü esnasında ilimiz Nusaybin ilçesi Suriye/Kamışlı şehir merkezi istikametine zeminden 2,5 m derinlikte, yaklaşık 60 cm çapında ve 35 m uzunluğunda bir tünel tespit edilmiş olup, tünel adli makamlarla koordineli olarak hazır beton ile kapatılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.
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