Nusaybin’in Duruca Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 04.30 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilimiz Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi’nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mart 2018 Pazartesi günü saat 20.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.