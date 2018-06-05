Nusaybin'in Suriye sınırında 4 terörist teslim oldu

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırına gelen ve PKK/PYD'li oldukları tespit edilen 4 terörist, güvenlik güçlerine silahsız teslim oldu. Mardin'de yürütülen terör operasyonlarında ise 7 kişi gözaltına alındı.
Nusaybin ilçesinde PKK/PYD'li 4 teröristin teslim olmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "25 Mayıs 2018 günü PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensupları, işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Valilik tarafından yapılan başka bir açıklamada da, kentte PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik, 3 Haziran'da 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişinin yakalandığı belirtildi.
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