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O 'baba' için karar verildi

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 08:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Samsun'da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında, olayda 2 oğlu ölen babanın tahliyesine karar verildi.

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de 22 Temmuz akşamı silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih Semercioğlu (26) ile babası Mehmet Semercioğlu (66) yaralanmıştı. Olayda 2 oğlu ölen ve silah kullandığı iddia edilen Turan Tekcan (45) ile yine olayda silah kullandığı ileri sürülen Mustafa Salih Semerci tutuklanmıştı.

DAVA AÇILDI

Tutuklu bulunan Mustafa Salih Semerci ve Turan Tekcan ile tutuksuz olan Ömer Can Tekcan hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Dün davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Mustafa Salih Semerci olay anının görüntü raporlarının okuyamadığı için gelecek duruşma ifade vermek istediğini belirterek, bugünkü davada ifade vermedi.

TAHLİYE KARARI

Olayda 2 oğlu ölen Turan Tekcan ise oğullarının vurulmasının ardından belden aşağıya doğru ateş açtığını söyledi. Mahkeme, tutuklu sanık Turan Tekcan'ın suç vasfında değişme olma ihtimali üzerine tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyesine karar verirken, olay anının güvenlik kamerası görüntü kayıtlarının Jandarma Genel Komutanlığına incelenmek üzere gönderilmesine karar verdi. Mustafa Salih Semerci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerken, duruşma 1 Mart 2018 tarihine ertelendi.


Tekcan'ın çocuklarıyla ilgili Facebook'ta bu paylaşımı yapmıştı

O 'baba' için karar verildi
Baba vahşeti! 2 ilden korkunç haber
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Anahtar Kelimeler:
baba Samsun silahlı çatışma Turan Tekcan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ÜLKE 2 PİSLİKTEN KURTULMUŞŞŞ DARISI DİYER PİSLİKLERİN BAŞINAA AMİNN
nerden biliyorsun öyle olduklarını? bilip bilmeden herkes konusuyor. yazık
aslan gibi çocuklarmış. tanımıyorum ama yazık olmuş.
ailelerin yaptıkları hataları çocukları ödememeli biri 18 diğeri 20 yaşında 2 umut gitmiş toprağa yazık ben hiçbirini tanımam ama ÇOK yazik olmus umarım aile kan davası gütmez
Bela geliyorum demiş , baba çocuklarını yanlış yönlendirmiş kendini baba filmindeki don karolayn ailesi sanmış ,mafyacılarla resim çektirip profiline koyup aklınca racon keseyim derken çocuklarına sebep olmuş.
Mafyacılık oyununun sonu böyle biter.Çocuklarımızı iyi eğitelim.Başkalarının hakkına hukukuna saygılı olmayı öğretelim.
insan iyi olabilir ama bazen dış görünüş felakete sebeb olur
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