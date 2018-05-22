O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (4)

TUTUKLANDI
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BUZDOLABINDA EURO BULUNDU
Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürülen Zeki Güven'in kaldığı evde yapılan aramada, buzdolabının içerisinde gizlenmiş 14 bin 400 Euro, eşi ve kendi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonları ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum