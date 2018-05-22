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O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın firari sanıklarından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski Müdürü Zeki Güven ile 'örgüt üyeliği'nden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'de yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın firari sanıklarından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski Müdürü Zeki Güven ile 'örgüt üyeliği'nden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Güven çifti, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

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