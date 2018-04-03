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O görüntülere soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İzmir’in Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anları ortaya çıkarmasının ardından harekete geçen İzmir Valiliği, görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memuruna görevden el çektirdi.İzmir Valiliği, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İzmir’in Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlara ulaşmasının ardından harekete geçti.

O görüntülere soruşturma

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İzmir’in Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anları ortaya çıkarmasının ardından harekete geçen İzmir Valiliği, görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memuruna görevden el çektirdi.
İzmir Valiliği, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İzmir’in Dikili ilçesinde iki şahsın polis memurları tarafından tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlara ulaşmasının ardından harekete geçti. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu haberlerdeki görüntülerle ilgili kamu görevlileri hakkında adli ve idari açıdan derhal soruşturma başlatılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturmayı yürütmek üzere 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” denildi.
Açıklamada, görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memurunun görevden el çektirildiği de belirtildi.

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