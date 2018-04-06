O katil ve eşi adliyede

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan’ı öldüren Volkan Bayar’ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.