O kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 52 yaşındaki Alkan Gür'ün yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Beylikkırlar Mevkii'nde, geçen 7 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, metrelerce uzağa savrulan Gür, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aydın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gür'ün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, refüje bir kaç adım kala Turgutreis Mahallesi yönüne giden otomobilin çarpması yer aldı.

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