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O taksici adliyeye sevkedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü tartışma yaratmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Taksici Ş.G, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Bazı suçlardan sabıkası olduğu belirtilen Ş.G. adliye sevkedildi. (FOTOĞRAF)

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