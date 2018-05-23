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“O" taksici tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de, tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi şoförü Ş.G.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de, tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi şoförü Ş.G. "Basit yaralama" suçundan tutuklandı. Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. 4 uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı poliste kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapılarak işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen taksici Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şüpheli Ş.G. ifadesinde “21 Mayıs 2018 günü saat 16.00'da kendi sevk ve idaremdeki taksi ile Ümraniye İstiklal Mahallesi Abdülhamit Sokak içerisinde seyir halindeydim. İsmini olaydan dolayı öğrendiğim, kendisini tanımadığım, ilk defa gördüğüm Canan Ay yolun ortasından yürüdüğü için kendisine korna çaldım ve kaldırıma doğru geçmesi için ikaz ettim. Bu bayan geriye dönüp bana 'Kaldırıma arabalar çıkmış, yürüyecek yer yok mecburen buradan yürüyorum' dedi. Ben de yoluma devam ettim. Bu esnada bayan şahıs bana el kol hareketi yapıp küfür edince ben de durdum. 'Ağzını topla, küfür etme' dedim. Bunun üzerine arabama tekme attı. Ben aracımdan aşağı indim. Bayana 'Arabama vurma, sana vursam hoşuna gider mi sana bir tane vursam yerden kalkamazsın!' dedim. Bana saldırdı ve vurdu. Üzerimdeki tişörtümü ve atletimi yırttı. Ben oradan ayrılmak istediğimde bu bayan aracıma bindi ben de kendisine 'Lütfen aracımdan inin' dediğim zaman da inmeyeceğini söyledi. Ben ısrar ettim inmedi. Bunun üzerine aracımı durdurup kendisini aracımdan çekip aşağı atmak istedim. Buna direndi daha sonra aracımdan indirdim ve yoluma devam ettim. Polis memurları tarafından arandığımda hakkımda şikayet olduğunu öğrendim. Kendileri ile görüşüp ifademi vereceğimi söyledim. Yanlarına gittim. Bayan şahsa hiçbir şekilde küfür etmedim, kendisini darp etmedim" dediği öğrenildi.

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