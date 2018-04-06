O terörist Şam’da eğitim almış

Tunceli’nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen, 4 milyon lira ödüllü ’Kırmızı’ listede aranan Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan isimli teröristin, 1997 yılında Suriye’nin başkenti Şam’da eğitim aldığı ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığının koordinasyonuyla Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 4 milyon lira ödüllü ’Kırmızı’ listede aranan Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan, Gri listede yer alan Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt’in aralarında bulunduğu 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.

Öldürülen terörist grubunun içerisinde yer alan kırmızı listedeki Sayılgan’ın, Hatay’ın İskenderun ilçesinde 7 askerin, 2 trafik polisinin ve bir teğmen eşinin şehit edilmesi olayları ile 16 ayrı terör suçunu işlediği belirlenirken, detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muş’un Korkut nüfusuna kayıtlı kırmızı listedeki teröristin,1992 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı, 1993 yılında sözde Garzan eyaleti olarak adlandırdıkları bölgede bir askeri panzere saldırı gerçekleştirdiği için o ismi aldığı ortaya çıktı.