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"O" zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

 "O" ZANLI YAKALANDI    Çağatay KENARLI, İstanbul DHA BEYKOZ Kavacık'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı.

"O" ZANLI YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
BEYKOZ Kavacık'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı. Olaydan 16 gün sonra yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde simit tezgahının önüne park ettiği için tartıştığı sürücüyü bıçakladığını söylediği öğrenildi.
2 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü H.A., M.A.S. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Olaydan 16 gün sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde dün yakalanarak gözaltına alınan M.A.S., emniyette sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Kavacık'ta boş araziye kurduğu simit tezgahıyla simit sattığı sırada H.A.'nın simit tezgahının önüne aracını park ettiğini kaldırmasını isteyince olumsuz yanıt aldığını bu yüzden kavga ettiğini söyledi. H.A.'yı bıçaklayarak döven zanlı, aynı konudan daha önce de aralarında tartışma çıktığını söylediği de öğrenildi.

CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
M.A.S.'nin yapılan detaylı sorgulamasında cinayet suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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