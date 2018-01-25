Obüs atışlarını seyrediyorlar

Erhan TEKTEN/HATAY, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı.
Operasyon kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapılırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da operasyonu evlerinden izliyor. Suriye sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Hassa'nın Mazmanlı Köyü, Kanlıören Mezrası'nda köylüler obüs ve top atışlarını evlerinin balkonunda izliyor. Bir obüsten yapılan atışları cep telefonu kameralarıyla çeken köylülerin heyecanlı konuşmaları da kayıda yansıyor.
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