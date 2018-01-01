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Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 19:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türkiye 2018'e büyük bir coşkuyla girerken, yeni yılın ilk gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere koştu. Bodrum, Mersin ve Çeşme'de bazı vatandaşların denize girdiği görüldü.

Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

2018'in ilk gününde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Sahillerde adım atacak yer kalmazken bazı vatandaşlar denize girdi.

Bodrum'a yeni yıl tatili için gelenler yılın ilk gününü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıl tatili için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden Bodrum'a akın edenler, 2018'in ilk gününü sıcak ve güneşli havada geçirme fırsatı buldu. Bitez ile Ortakent-Yahşi sahillerindeki restoran ve kafeteryalar tatilcilerle doldu. Tatilciler yılın ilk kahvaltısını güneşli ve sıcak havada deniz kenarında yaptı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu Bodrum'da çocuklar denize girdi, büyükler ise pantolonların paçalarını sıvayıp denizin içinde sahilde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Karada duran bir teknede oturan çift ise özçekim yaptı. Bodrum'da yılın ilk günü güneşli ve sıcak geçerken hafta ortasından itibaren turistik ilçede sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

ÇEŞME'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde bazı kişiler, sıcak havayı değerlendirerek yeni yılın ilk günü denize girdi.

Yılbaşı tatilinde otellerdeki yatak kapasitesinin tamamı dolan Çeşme'de, iki ayrı yerde sokak partisi düzenlendi. Yeni yılın ilk gününde güneşli bir sabaha uyananlar denize girdi. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü, temiz denizi ve ince kumu ile kentin en güzel plajlarından olan Ilıca'da denize girenler, mavi sularda kulaç attı. Bazı kişiler ise sahilde uzanarak güneşlendi.

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİLER

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayanlar ve tatilciler, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde, Kızkalesi sahilinde denize girdi.

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne yeni yıl tatiline gelenler ve ilçede yaşayanlar, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde deniz keyfi yaptı, güneşlendi. Yılın 300 günü güneş gören Kızkalesi'nde bazı kişiler de sahilde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yılbaşı tatili için gelen vatandaşlar, "Kızkalesi çok güzel, burada olmaktan çok mutluyuz. Güneş adeta burada devamlı doğup gülüyor. Kızkalesi'ni çok sevdik. Tekrar tatil için buraya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Onursal Başkanı turizmci Mustafa Kale ise "Bölgemizde havanın çok güzel olması, çevre illerden gelen tatilcilerin denize girmesine neden oluyor. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Ülkemizin birçok yerinde kar kış yaşanırken, Kızkalesi'nin mavi bayraklı plajında insanların denize girmesi, Mersin'de turizmin yılın her döneminde yapılabileceğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün kentte en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak belirlenirken, yarın da havanın güneşli olacağı bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
havalarda sapitti bu sene kar goremicez heralde
Denize girenler kesin Sivas-Erzurum-Kars hattından gelmiştir. :)
hemen hemen her hafta sonu göcek- fethiyede'de denize girilebiliyor.
Narenciyede çiçeklenme var.
Ne güzelsin Türkiyem her imkan her güzellik var çok şükür
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