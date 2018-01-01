Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

Yeni yıl tatili için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden Bodrum'a akın edenler, 2018'in ilk gününü sıcak ve güneşli havada geçirme fırsatı buldu. Bitez ile Ortakent-Yahşi sahillerindeki restoran ve kafeteryalar tatilcilerle doldu. Tatilciler yılın ilk kahvaltısını güneşli ve sıcak havada deniz kenarında yaptı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu Bodrum'da çocuklar denize girdi, büyükler ise pantolonların paçalarını sıvayıp denizin içinde sahilde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Karada duran bir teknede oturan çift ise özçekim yaptı. Bodrum'da yılın ilk günü güneşli ve sıcak geçerken hafta ortasından itibaren turistik ilçede sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne yeni yıl tatiline gelenler ve ilçede yaşayanlar, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu yeni yılın ilk gününde deniz keyfi yaptı, güneşlendi. Yılın 300 günü güneş gören Kızkalesi'nde bazı kişiler de sahilde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

Yılbaşı tatilinde otellerdeki yatak kapasitesinin tamamı dolan Çeşme'de, iki ayrı yerde sokak partisi düzenlendi. Yeni yılın ilk gününde güneşli bir sabaha uyananlar denize girdi. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü, temiz denizi ve ince kumu ile kentin en güzel plajlarından olan Ilıca'da denize girenler, mavi sularda kulaç attı. Bazı kişiler ise sahilde uzanarak güneşlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yılbaşı tatili için gelen vatandaşlar, "Kızkalesi çok güzel, burada olmaktan çok mutluyuz. Güneş adeta burada devamlı doğup gülüyor. Kızkalesi'ni çok sevdik. Tekrar tatil için buraya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Onursal Başkanı turizmci Mustafa Kale ise "Bölgemizde havanın çok güzel olması, çevre illerden gelen tatilcilerin denize girmesine neden oluyor. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Ülkemizin birçok yerinde kar kış yaşanırken, Kızkalesi'nin mavi bayraklı plajında insanların denize girmesi, Mersin'de turizmin yılın her döneminde yapılabileceğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün kentte en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak belirlenirken, yarın da havanın güneşli olacağı bildirildi.