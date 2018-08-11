HABER

Ocakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Ocakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Alevlere müdahale etmek isterken elinden yaralanan ev sahibi Ayşe Deveci, uzun süre gözyaşı döktü. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2470 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ev sahibi Ayşe Deveci, ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden Deveci, alevlere müdahale ederek söndürmek istedi. Sol eli yanan Ayşe Deveci, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlileri ise Ayşe Deveci'nin yanan eline müdahale etti.
Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana gelirken, uzun süre gözyaşı döken Deveci'yi eşi ve komşuları teselli etti.

FOTOĞRAFLI

Ocakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladıOcakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladıOcakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladı

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
Hafif ticari araç devrildi: 2 kardeş öldü, 2 yaralıHafif ticari araç devrildi: 2 kardeş öldü, 2 yaralı
Horasan'da mal paylaşımı kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktıHorasan'da mal paylaşımı kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.