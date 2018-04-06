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Ocakta unutulan tencere itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Gebze’de bir evin mutfağındaki ocakta unutulan tencerenin çıkardığı ufak çaplı yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi, Sehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Ocakta unutulan tencere itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Gebze’de bir evin mutfağındaki ocakta unutulan tencerenin çıkardığı ufak çaplı yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi, Sehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev yemek yapıldığı sırada ocakta unutulan bir tencere küçük çaplı yangın çıkmasına sebep oldu. Evin çatı katında çıkan yangının dumanlarını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler küçük çaplı yangının ev sahipleri tarafından söndürüldüğünü öğrendi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

Ocakta unutulan tencere itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

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