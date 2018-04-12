Öcalan’a doğum günü kutlamasında gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, hazırladıkları pastayı sosyal medyada paylaşarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayan HDP ilçe eş başkanlarının gözaltına alındığı olayda, gözaltı sayısı 5’e yükseldi.
Olay, 4 Nisan’da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününde çocukların Kürtçe yazılar yazılı pastanın yanında fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Abdullah Öcalan’ın duvarda asılı fotoğrafının olduğu fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen HDP Çayırova İlçe Eş Başkanları Ş.İ.T. ve E.K. gözaltına alınmıştı. HDP Çayırova ilçe binasında, şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti. Olayın ardından incelemelerini derinleştiren polis ekiplerince yapılan operasyonlarda konuyla ilgisi olduğu tespit edilen M.Y., D.A. ve E.A. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
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