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Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için çocuklarla pasta kesen HDP’li yöneticilere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamasında pastanın başında küçük çocukların fotoğraflarını çeken HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı.Olay, 4 Nisan’da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamasında pastanın başında küçük çocukların fotoğraflarını çeken HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
Olay, 4 Nisan’da Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününde çocukların Kürtçe yazılar yazılı pastanın yanında fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Abdullah Öcalan’ın duvarda asılı fotoğrafının olduğu fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen HDP Çayırova İlçe Eş Başkanları Ş.İ.T. ve E.K. gözaltına alındı.
HDP Çayırova ilçe binasında ve şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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