Odada iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiryormuş

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde apart oteldeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren E.A., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, saksılar içerisinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çamlıhemşin İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçedeki apart otel içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, yaptıkları baskında dairede esrar serasına dönüştürülmüş özel oda ile karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Yapılan aramada 29 saksı içerisine ekim yapılmış 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda da 57 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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