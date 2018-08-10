Odasında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Murat D. (31), evinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.
Ailesinin yaşadığı Barbaros Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki evin üst katında tek odada kalan Murat D.'nin bugün sabah çalıştığı hırdavatçıya gitmek için evden çıkmadığını gören babası, üst kata çıkarak oğlunu uyandırmak istedi. Kapısını çaldığı odadan ses çıkmayınca çilingir çağıran babası, içeri girdiğinde oğlunu banyoda boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Murat D.'nin öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat D.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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