HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Odasında fenalaşan Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan epilepsi hastası Rus Sergei Volodin (50), odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Odasında fenalaşan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan epilepsi hastası Rus Sergei Volodin (50), odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde eşiyle birlikte tatil yapan epilepsi hastası Sergei Volodin, saat 03.00 sıralarında odasında fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 112 ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Sergei Volodin, yolda yaşamını yitirdi.
Sergei Volodin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu (2)Liseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu (2)
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.