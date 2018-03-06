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Ödemiş'te 1,5 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 430 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş'te 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 430 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın (35) evine, A.Y. (45) isimli şüphelinin ise serasına operasyon düzenledi. B.A.'nın evinde yapılan aramada, 230 gram esrar, A.Y.'nin serasında ise 1 kilo 200 gram esrar ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ödemiş'te 1,5 kilo esrar ele geçirildi

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