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Ödemiş’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 23:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından tedavisi tamamlanan zanlı tutuklandı.İzmir’in Ödemiş ilçesi Yeniköy yolu üzerinde dün yaşanan silahlı kavgada İbrahim Bülbül (32) ile Ödemiş’te kuaförlük yapan Erdoğan Gölcük (30) hayatını kaybederken, Gültekin K.

Ödemiş’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından tedavisi tamamlanan zanlı tutuklandı.
İzmir’in Ödemiş ilçesi Yeniköy yolu üzerinde dün yaşanan silahlı kavgada İbrahim Bülbül (32) ile Ödemiş’te kuaförlük yapan Erdoğan Gölcük (30) hayatını kaybederken, Gültekin K. (32) yaralanmıştı. Gültekin K., Ödemiş Devle Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Zanlı, geç saatlere kadar süren duruşmada tutuklandı. Tartışmanın namus yüzünden meydana geldiği iddia edildi.
Olayda hayatını kaybeden İbrahim Bülbül ve Erdoğan Gölcük’ün cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Erdoğan Gölcük’ün cenazesi Ödemiş Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı’nda toprağa verilirken, İbrahim Bülbül ise Ödemiş’e bağlı Ortaköy Mahallesi köy mezarlığında defnedildi.

Ödemiş’te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

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